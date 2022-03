Fynboerne får en tør og solrig start på mandagen

- I løbet af eftermiddagen vil man nok opleve, at der vil komme nogle mælkehvide skyer på himlen, fortæller TV 2 Vejrets Ellen Nybo og fortsætter:

- Det er et tegn på, at der er en front på vej. Men fronten ser ud til at dø hen over Jylland, så nedbør bliver der nok ikke meget af på Fyn.

Der vil til gengæld komme flere skyer i løbet af eftermiddagstimerne.

- Termometret lander på omkring syv grader, så en tør mandag ser det ud til at blive. Mandagen får en solrig start og flere skyer til eftermiddag, uddyber hun.

Marts kan slå rekord

Mandag er det også 16 dage siden, at der sidst faldt regn i Danmark. Denne tørre tendens ser dog også ud til at fortsætte i denne uge, oplyser Ritzau.