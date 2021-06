Fynboerne får flot og solrig søndag

- Så vær lige opmærksom på, at man ikke skal være ude i solen alt for længe unde at beskytte sig mod solskoldninger, fortæller Lone Seir.

Det flotte vejr fortsætter også i den kommende uge, hvor tirsdagen bliver med de laveste temperaturer på omkring 19 grader.

Men herfra vender vinden så i stedet for at komme fra vest, kommer den fra syd, og det betyder, at varmen fra det sydlige Europa kommer her til Danmark. Ifølge prognoserne kan torsdagens ende med 28 graders varme.