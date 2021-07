Fynboerne får masser af sol - og det fortsætter

Mandagen byder på masser af sol allerede fra morgenstunden, og solen vil skinne på fynboerne resten af dagen.

Sådan lyder meldingen fra TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

- 20 grader kommer vi hurtigt over, så det er sommertøjet, man skal have på. Det eneste men er, at der nede i det sydfynske vil være lidt vind i perioder, siger han.