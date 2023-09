Fynboerne får penge for at bruge strøm i dag

Det blæser, og det blæser kraftigt flere steder i landet, og det kommer de fynske elforbrugere til gode onsdag.

Mellem klokken 11 og 15 vil den rå elpris være negativ på Fyn.

Det betyder, at det koster penge for producenterne at komme af med strømmen.

Omvendt bliver forbrugerne betalt for at bruge strømmen. Det gælder dog kun kunder, der har variable elpriser. Der skal dog fortsat betales skatter og afgifter på den strøm, man bruger som forbruger.

Klokken 19 går priserne igen i plus. Her koster en kilowatttime én øre, så strømmen er fortsat meget billig. Dertil skal så lægges skatter og afgifter. Det er forskelligt, hvor meget der bliver lagt til den rene elpris - hos Energi Fyn koster en kilowatttime eksempelvis 44 øre i alt fra klokken 19.

Du kan følge elpriserne på Fyn time for time her.