Fynboerne har fået bedre styr på den høje musik om natten

Store dele af Fyn er på sundhedsmyndighedernes observationsliste, efter at smitten med coronavirus har spredt sig i den seneste uges tid, og derfor er åbningstiderne i nattelivet også begrænsede.

Fyns Politi har været massivt til stede i det fynske natteliv i weekenden, og ligesom fredag melder patruljerne på gaden også om en rolig lørdag aften i byen, hvor Odense og Svendborg var nærmest mennesketomme ved ettiden.

Det fortæller vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen til TV 2 Fyn.

Færre henvendelser om for høj musik

I løbet af sommeren har politiet rekordmange gange været kaldt ud til privatfester for at få festglade fynboer til at skrue ned for musikken. Vagtchefen fortæller, at antallet af anmeldelser er nede på samme niveau, som før nattelivet blev begrænset.

I løbet af weekenden har politiet fået omkring otte-ti henvendelser både fredag og lørdag. Til sammenligning var der for bare to uger siden 37 anmeldelser i løbet af ét døgn.

- Vi er tilbage i et normalbillede igen, siger Ehm Christensen.

En del af forklaringen er naturligvis, at det regnfulde efterårsvejr ikke på samme måde som sommervejret indbyder til udendørsfester i haven, parker eller lignende.

Særlig indsats i nattelivet i Odense

Tidligere på ugen har især Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune været i sundhedsmyndighedernes søgelys på grund af høj smittespredning.

Lørdag kom det frem, at smitten er stigende i en række fynske kommuner, som også er kommet på observationslisten. Det gælder blandt andet Svendborg Kommune og Langeland Kommune.

Ehm Christensen forsikrer, at politiet er til stede over hele Fyn og øerne, hvis der er behov.

- Den særlige indsats har været rettet mod nattelivet i Odense og lidt mod Svendborg i aftes, siger Ehm Christensen.

Fyns Politi melder om nul anholdelser lørdag aften, hvilket i sig selv er usædvanligt.