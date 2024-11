Fynboerne John og Jonna bor i USA og frygter præsidentvalg: - Det kan starte en borgerkrig

Men selvom hun beskriver storbyen som et sted, hvor alt kan lade sig gøre, så kommer hun ikke uden om den mørke betændte sky, der ligger som en tåge over landet i de her dage.

- Hele det her valg har gjort folk meget splittede. Folk er meget enten på den ene side eller den anden. Folk stemmer mere på en kandidat for at stemme imod en anden. Jeg tror, at størstedelen af dem, der stemmer Harris, kun gør det for bare ikke at stemme på Trump, siger Jonna.

Hun kan godt stemme i USA, men ønsker ikke at fortælle, hvor hendes kryds kommer til at stå.

Frikadeller og fynsk nummerplade

Den samme spændstige oplevelse af landet har John Sønderby, der for 40 år siden tog fra Middelfart til USA som del af sit arbejde.

Han er blevet hængende siden da og bor i dag i Wrightwood i Californien som pensionist.

- Det er det største cirkus i verden. Det mener jeg. Det er totalt latterligt.

Mens han går og venter på, at det bliver 5. november, står han i sit køkken med sild og danske frikadeller på bordet.

Han har både børn og børnebørn bosat på Fyn, som ofte besøger ham. Så hans danske arv er ikke til at forglemme. Faktisk tværtimod.