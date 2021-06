Fynboerne ønsker Eriksen god bedring

Det er endnu uvist, hvorfor Christian Eriksen kollapsede.



Kampen spilles færdigt

Christian Eriksen modtog hjertemassage på banen og blev hurtigt afskærmet fra publikum af både danske og finske spillere. Bag hvide lagner blev han ført ud af banen og ind i en ambulance.

Han var vågen, da han blev båret fra banen.

Cirka en time efter, at kampen blev afbrudt, kunne publikum i Parken over stadionhøjtalerne få beskeden om, at Christian Eriksen var ved bevidsthed.

Kort tid derefter blev det også meddelt, at spillerne ønskede at spille kampen færdigt.