Fynbus: - Alle passagerer er troppet op med mundbind

Mund og næse skal være dækket med et mundbind eller visir, hvis man fra lørdag bevæger sig ud i den offentlige transport.

Og det går rigtig godt med at følge kravet. Det er meldingen fra forskellige trafikselskaber lørdag formiddag.

Hos Fynbus har der ikke været en eneste passager i busserne, der er troppet op uden mundbind.

Læs også Trods længere bar-åbningstider: Anmeldelser om høj musik fortsætter

- Det er rigtig positivt, at danskerne lytter til de krav, der bliver stillet, siger kommunikationschef Martin Krogh.

Har folk ikke har mundbind på, er det planen, at kontrollører i busselskabet forsøger at løse det med dialog. Altså ved ganske enkelt at gøre dem opmærksomme på, at de skal bruge mundbind i den kollektive transport lørdag.

Deler mundbind ud

Det har været nødvendigt at gøre en enkelt eller to gange hos trafikselskabet Sydtrafik.

- Vi deler ikke mundbind ud, men lige i de første dage har vores kontrollører et ekstra med i lommen, så de, der har glemt et, er blevet hjulpet på vej, siger afdelingschef ved Sydtrafik Jette Lauridsen.

Hun oplever, at der er god stemning blandt kontrollører, chauffører og passagerer, der alle har taget reglerne til sig.

Kravet gælder også i taxaer

I sidste uge meldte regeringen og sundhedsmyndigheder ud, at det fra lørdag er et krav at have mundbind eller visir på i den offentlige transport over hele landet. Det gælder, uanset hvornår på døgnet man rejser.

Kravet gælder også i taxaer, men lørdag morgen har Dantaxi, der også kører på Fyn, modtaget opkald fra flere kunder, som har været i tvivl om, hvorvidt det var korrekt.

- Der har været rigtig mange spørgsmål, når folk har ringet og bestilt en taxa, men folk tager godt imod det, siger kommunikationschef Rasmus Krochin.

- De meldinger, vi har fået fra chaufførerne er, at det hele er forløbet i god ro og orden, siger han.

Også taxachauffører skal bruge mundbind, og chaufførerne har et lille lager af mundbind liggende. Derfor har det også været muligt for de kunder, som måtte have glemt et mundbind, at købe et i bilen.

Kræver tilvænning

Generelt er meldingen fra flere trafikselskaber, at det går rigtig godt med at bruge mundbind, men at kunderne lige skal vænne sig til det.

DSB's informationschef, Tony Bispeskov, oplever, at ni ud af ti husker mundbind til togturen.

Læs også Du kan få en bøde: Fynbus er klar til mundbind og visir

- Det kræver lidt tilvænning, og det er ikke alle, der har fanget, at det allerede gælder, fra man går ind på banegården, stationen eller perronen, siger han.

Kravet om mundbind gælder som udgangspunkt indtil udgangen af oktober. Det er dog muligt, at det bliver enten forkortet eller forlænget.

- Det vil løbende blive vurderet, og borgerne vil blive orienteret om det, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).