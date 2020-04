Fynbus gør klar til at køre for fuld tryk

Fynbus skal være klar til at køre i fuld drift tirsdag den 14. april. Det er der blevet arbejdet på den seneste uge efter en henvendelse fra Transportministeriet.

Det betyder at de regionale ruter og bybusserne i Svendborg og Odense vil køre i fuld drift tirsdag efter påske, fortæller Carsten Hyldborg Jensen, direktør i Fynbus, til TV 2/Fyn

- Og så har vi ventet med busserne der kører til gymnasierne og lokalruterne der primært betjener folkeskolen. Der skulle vi lige vide lidt mere om, hvad planen var der, siger han.

Læs også Lokal opbakning: Nu kan du købe bison i Brugsen

- Planen fik vi så af Mette Frederiksen forleden, så vi har i går tirsdag været i kontakt med kommunerne og fået planlagt, hvordan det skal ske, fortæller Carsten Hyldborg Jensen.

Det betyder, at næsten samtlige lokalruter kører onsdag efter påske.

I første omgang vil der ikke blive busafgange til og fra Syddansk Universitet. De ledbusser, der normalt kører til SDU, vil i stedet blive sat ind der, hvor der er risiko for trængsel.

Det vil fortsat ikke være som normalt

Selvom busser således kommer op i fart igen, vil passagerer fortsat ikke kunne gå ind ad fordøren, ligesom de forreste sæder ikke kan benyttes, og man kan ikke betale med kontanter.

I det hele taget skal man ikke i fysisk kontakt med buschaufføren. Det betyder, at passagere går ind i bussen via midterdøren og skal have sin billet i orden.

Læs også Forlænget lukkeperiode presser Frisør Inge: - Hvorfor må pædagoger skifte ble, men vi må ikke klippe folk?

Desuden skal passagerene fortsat spredes i bussen. Og det er ifølge Carsten Hyldborg Jensen gået fint, siden busserne begyndte på det for en lille måned siden.

Busserne må kun fyldes halvt

Fynbus har i denne coronatid også et maksimum antal af passagere på "halvt fuld bus" og samtidig fokus på de afgange, hvor der er risiko for trængsel. Her sættes flere busser ind.

- Vi er også nødt til at appellere til offentligheden, til virksomhederne, at man er fleksible med hensyn til, hvornår folk møder på arbejde, siger Carsten Hyldborg Jensen, og fortsætter:

- Så kan man nemlig sprede sig ud over hele myldretiden. Det gik godt godt første gang vi bad om det, og det håber vi, at vi vil se igen.

Når der opereres med "halvt fuld bus" skal busrejsende forvente, at bussen kører forbi, hvis bussen har nået sit maksimum, som er enten 30 passagerer i en almindelig bus eller 50 passagerer i en ledbus.

- Der er man nødt til at være tilgivende overfor chaufføren, fordi det er hans job i den her situation, siger Carsten Hyldborg Jensen og tilføjer:

- Man skal i øvrigt rette sig efter chaufførens anvisninger.

Også på Svendborgbanen skrues der en smule op, da de fra den 14. vil indsætte et ekstra togsæt på banen.