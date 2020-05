Fynbus hæver bøde for at køre uden billet: - Skuffende, at der er så mange, der snyder

Har du ikke indløst billet til bussen, når du stiger på den mandag morgen, koster det nu 1.200 kroner.

Det oplyser Fynbus, som dermed har hævet kontrolafgiften fra 750 kroner med hele 450 kroner.

I marts og april har der på grund af risikoen for at sprede smitte med coronavirus ikke været billetkontrollører i busserne. Da kontrollørerne vendte tilbage i maj, kunne de konstatere, at snydeprocenten var steget en del.

- Det er faktisk et ret foruroligende billede, der møder kontrollørerne, da de vender tilbage her i maj, for andelen af passagerer, der kører uden billet er steget fra to til ti procent, siger formanden for FynBus, Morten Andersen (V).

Uacceptabelt og skuffende

Normalt kalkulerer busselskaber som Fynbus med, at omkring to procent af de rejsende snyder. Fraværet af kontrollører har fået den andel til at stige for meget.

- Det siger sig selv, at en snydeprocent på ti er totalt uacceptabelt, og for mig at se, er det også skuffende, at der er så mange, der udnytter den situation, siger Morten Andersen.

De mange ekstra, der har taget chancen, får nu den konsekvens, at bestyrelsen i Fynbus har besluttet, at taksterne hæves i sådan en grad, at det måske vil få potentielle snydere til at tænke sig om en ekstra gang.

Involvering af politi koster ekstra

Samtidig med den stigende snydeprocent, så ses der også en stigende kreativitet hos de passagerer, der vil undgå en bøde, og det får en yderligere økonomisk konsekvens.

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at påkalde politiet, hvis en passager eksempelvis ikke vil vise sin billet, så koster det 800 kroner ekstra, og bøden ender altså på 2.000 kroner.

- Sørg nu for at betale jeres billet, inden i stiger ombord, for vi ønsker ikke at opkræve en bøde, men vi ser ingen reel anden mulighed for at slå ned på det her, for vi er nødt til at køre med en nul-tolerance, siger Morten Andersen.

Hvis snydeprocenten falder igen til normalen på to, så vil taksterne også normalisere sig, lover Fynbus.