Fynbus-kampagne: Tag bussen, få et bøgetræ og bliv klimahelt

Mandag morgen kan kunder hos Fynbus blive både en titel og et træ rigere. Det kan de, fordi Fynbus skyder deres klimakampagne i gang, hvor de i første omgang peger på deres egne kunder og udnævner dem til klimahelte. Og så får de også et træ med hjem til haven.

- Formålet med kampagnen er at synliggøre overfor fynboerne, at bussen er det klimavenlige alternativ til bilen, siger Louise Hofstedt Nielsen, der er kommunikationskonsulent for Fynbus.

Flere rækker af poser med bøgetræer står klar til at blive delt ud til kunderne. Det blev taget positivt imod fra de rejsende.

- Det er overraskende, det må man sige. Der stod en masse mennesker, der ikke plejer at stå ved busstoppestedet, så det var spændende, siger Asger Gewecke fra Kerteminde.

Tag bussen bare engang imellem

Kampagnen løber de næste fem uger, hvor Fynbus foruden uddelingen af træer, også vil være synlig på alle platforme.

- Vi starter med at takke de kunder, der allerede bruger vores busser i dag. De får et træ med hjem. Jo flere træer der er, jo bedre, siger Louise Hofstedt Nielsen.

Det er selvfølgelig også en fordel for Fynbus at få flere kunder i busserne, men det er også en mere klimavenlig løsning end at tage bilen. Den mest klimavenlige løsning er den helt CO2-neutrale; nemlig cyklen, men skal man langt, er det koldt eller regner det, er det måske fristende at tage bilen. Her vil Fynbus have fynboerne til at vælge bussen noget oftere.

- Rigtig mange forbinder ikke bussen med at være klimavenlig, hvor det handler om bekvemmelighed, og hvad der er bedst for mig. Jo mere du bruger bussen bare engang imellem, jo mere er du med til at gøre noget godt for klimaet, siger Louise Hofstedt Nielsen.

Udover kampagnen, der skal få flere til at bruge bussen, så kigger Fynbus også indad, og arbejder på at få grønnere busser på vejene.