Fyns deles i to: Se, om du får regn eller sol

I løbet af eftermiddagen er der chancer for, at solen begynder at kigge lidt igennem.

- Det er nok primært over den nordlige halvdel af Fyn, at det kan lade sig gøre, for selve fronten, der giver morgenregn, bliver ved med at hænge nede over den sydlige del, lyder det fra Thomas Mørk.

Temperaturerne ligger omkring 11-12 grader, og er altså fortsat milde for årstiden. Til gengæld bliver torsdag noget blæsende fra en vestlig retning.