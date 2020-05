Fyns fedeste ferieoplevelser: Venner og familie skal lokke turister til Fyn

Turistbranchen forventer, at mange danskere vælger at holde ferie herhjemme, og at de udenlandske gæster bliver væk på grund af lukkede grænser. Fyn kommer til at slås med resten af Danmark om at lokke turisterne til, og derfor er de fynskekommuner gået sammen om kampagnen Fyn skal det være.

Anbefalinger fra vennerne i dit netværk er mere værd end stort anlagte kampagner. De virker ikke, hvis man spørger Anne-Mette Hjalager, der er professor ved Center for Turisme, Innovasion og Kultur på Syddansk Universitet.

- Folk føler sig inspireret af, hvad deres familie, deres venner og facebookgrupper siger, hvor det er fedt at tage hen. Det er også langt mere troværdigt, at det er ens venner, der anbefaler et sted at tage hen, siger Anne-Mette Hjalager.

Populære turistmål på Fyn

TV 2/Fyn har derfor spurgt tre unge fynboer fra Middelfart, hvad de synes, man bør se.

En af dem er Magnus Neumann, der peger på én bestemt aktivitet i Middelfart, man absolut bør aflægge et besøg.

- Bridgewalking. Det er et af de eneste steder i verden, man har det, at man kan gå oven på en bro. Og så har vi jo to broer fra Middelfart til Jylland, så jeg synes, det er enestående, siger han.

Naturen i er et højdepunkt

En anden middelfarter, Rasmus Stig Lisbjerg, mener, at naturen er det oplagte turistmål i Middelfart og omegn.

- Vi har jo vores skove, Hindsgavlskoven, vi har marsvin, og vi er omringet af vand. Så naturen er jo helt klart et af højdepunkterne her ved Middelfart, siger Rasmus Sten Lisbjerg.

Thomas Pedersen opfordrer til, at man snørrer vandrestøvlerne og får nogle kilometer i benene i og omkring Middelfart.

- En rigtig fed ting, man kan gøre er at gå halvøen rundt. (Hindsgavl Halvø, red.) Det har jeg gjort meget med min familie, og jeg synes, det er en god tradition. Og det kan man jo ikke gøre så mange andre steder, når nu Fyn er en ø, siger Thomas Pedersen.

