Fyns klogeste klasse slået af 'vildbasserne' fra Roskilde

Onsdag skulle flere af landets klogeste klasser dyste i, hvem der egentlig er den klogeste klasse i Danmark.

6. klasse fra Ørstedskolen på Langeland repræsenterede Fyn i konkurrencen.

Det langelandske hold, der går under navnet 'Udkantsdanmark' måtte se sig slået af 'Vildbasserne' fra Roskilde, der også endte som samlede sejrsherrer.

- Vi synes ikke, at det var rigtige kategorier, vi fik. Det var i hvert fald ikke dem, vi var bedst til, siger Gustav Bernth Nygård fra det fynske hold.

'Udkantsdanmark' havde inden onsdagens landsfinale i Odense vundet regionsmesterskaberne, og trods nederlaget i denne omgang er Gustav Bernth Nygård glad for oplevelsen.

- Det var en fed oplevelse. Det er nok ikke lige noget, man kommer til igen lige foreløbig.

- Jeg var selvfølgelig lidt skuffet. Men ja, man kan jo blive slået. Sådan er det. Nogle gange er der nogen, der er klogere end én selv, siger han.

Det blev et spørgsmål og den jamaicanske løber Usain Bolt, der blev sidste stop for 'Udkantsdanmark'. Holdene skulle svare på, hvor hurtigt, hundredemeterløber løb, da han i 2009 satter verdensrekord på distancen.

Det sjællandske hold svarede 9,28 sekunder, mens 'Udkantsdanmark' svarede 10,19, og da det rigtige svar er 9,58 sekunder, blev det endestationen for de langelandske skoleelever.

Heldigvis har de stadig en præmie fra regionalmesterskabet at trøste sig med.

- Sidste gang vandt vi et gavekort til zoo for hele klassen og en overnatning, så det skal vi selvfølgelig have brugt, siger Gustav Bernth Nygård.