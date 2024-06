Fyns Politi advarer elbillister mod QR-koder

Flere bilister er på det seneste blevet snydt af falske QR-koder på ladestandere, kan DR fortælle.

Det foregår sådan, at kriminelle påsætter falske QR-klistermærker omkring ladestanderne, og når man som kunde vil betale ved hjælp af koden, ledes man ind på en side, hvor man skal indtaste sine kortoplysninger.

- Det kan gå rigtig galt, hvis man scanner en falsk QR-kode. I det her tilfælde virker det helt oplagt, at man skal indtaste sine kortoplysninger for at betale for en opladning, men i virkeligheden afleverer man oplysningerne til kriminelle, siger Michael Lichtenstein, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi til DR.