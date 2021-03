Fyns Politi advarer: Man kan ikke se længere end 100 meter

Indtil onsdag morgen er der risiko for tåge med en sigtbarhed på under 100 meter. Det har fået Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til at advare om voldsomt vejr, men også fra Fyns Politi lyder en opfordring til at køre forsigtigt.

- Det er megatåget - specialt omkring Nordvestfyn, fortæller vagtchef Hans Jørgen Larsen.

Endnu er der ikke sket nogen færdselsuheld i tågen, men Fyns Politis patruljer har selv observeret den lave sigtbarhed.

- Et sted er de nede at køre 10-20 kilometer i timen, fordi sigtbarheden er omkring 50 meter, siger Hans Jørgen Larsen.

Tågen letter torsdag

DMI's advarsel gælder foruden Fyn også Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster, Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Midt- og Vestjylland, Nordjylland, Lejre, Roskilde og Køge.

Ifølge TV 2 Vejret kan tågen blive hængende helt frem til onsdag formiddag.

Først torsdag bliver tågen for alvor blæst væk, når mere tør og koldere polarluft frem mod weekenden fra nord blæser ned over Danmark.