Fyns Politi bekræfter: Såret mand har relation til konflikt

Fyns Politi har siden skudepisoden i Odensebydelen Vollsmose onsdag aften efterforsket, hvordvidt de to 31-årige mænd, der blev ramt af skud, havde relation til de igangværende konflikter mellem grupperinger i Vollsmose og Korsløkke.

Efter skudepisoden onsdag døde den ene mand, mens den anden er såret.

Læs også Mindehøjtidelighed for skuddræbt: - Han var elsket af alle

Nu vurderer politiet, at den sårede mand har relation til de igangværende konflikter.

- Vi vurderer, at den sårede mand har personlige relationer til den aktuelle konflikt – præcis hvordan og hvad vi bygger det på, kan jeg ikke komme nærmere ind på af hensyn til efterforskningen, siger politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi i en pressemeddelse.

Beder om hjælp til opklaring

Fyns Politi arbejder desuden stadig på højtryk for at afklare, om også den dræbte har relation til grupperingerne.

Flere kilder har dog torsdag fortalt til TV 2/Fyn, at den dræbte ingen relation har til det kriminelle miljø.

- Det er forfærdeligt. Han var slet ikke en del af det kriminelle miljø. Han har ikke været med i nogen form for bande, sagde Abdinoor Adam Hassan, der var venner med den afdøde, torsdag.

Politiet opfordrer på det kraftigste til, at alle, der ligger inde med billeder eller andet materiale i forbindelse med sagen, sørger for, at give det til politiet.

Læs også Venner til skuddræbt: - Han var ikke i det kriminelle miljø

- Det er en rigtig vanskelig situation, og vi ville hellere end gerne kunne sige, at det kan vi melde noget ud om nu. Men vi kan kun gå ud med verificerede oplysninger – vi skal med andre ord have undersøgt alle spor med videre, inden vi kan sige noget om den dræbtes eventuelle relation til sagen, siger Johnny Schou og fortsætter:

- Jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan for at kunne give et svar så hurtigt, som det er muligt.

Fyns Politi beder om hjælp til opklaring af skudsag i Vollsmosehttps://t.co/3bHHzlJavj #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 26, 2020

Skærpet strafzone

Siden onsdagens skudepisode har Fyns Politi været synligt til stede i området.

Torsdag indførte politiet også foruden den allerede gældende visitationszone også en skærpet strafzone i en del af Vollsmose.

Den skærpede strafzone betyder, at straffen for visse kriminalitetstyper bliver op til fordoblet.

Læs også Efter skudepisode: Fyns Politi indfører skærpet strafzone i Vollsmose

Siden visitationszonen blev indøfrt den 18. juni har politiet visiteret i alt 69 personer. I den forbindelse har de beslaglagt fire knive, fem pebespray og to ældre skydevåben med forladere.