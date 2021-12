Fyns Politi efterlyser mand: Har stjålet dankort i supermarkeder

Der er tale om en mand i alderen 40 til 45 år, der ifølge Fyns Politi har stjålet dankort fra folk i supermarkeder. Herefter skulle han have brugt betalingskortene til køb for under 350 kroner, da det ikke kræver en pinkode.

I Fyns Politis pressemeddelse angives følgende signalement af manden:

- Mand, 40-45 år, sort jakke, 175-185 cm, mørkt krøllet hår, muligvis blå øjne. Taler dårligt engelsk, muligvis rumæner eller polak.

Oplysninger om efterlyste, kan gives til Fyns Politi på telefonnummer 114.