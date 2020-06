Fyns politi får sprængstofhunde

Når der fremover er behov for at få afsøgt et område for sprængstof på Fyn, kommer det til at gå langt hurtigere.

I løbet af de næste seks måneder starter fire sprængstofhunde og deres hundeførere i Fyns Politi, fulgt af yderligere seks hunde og førere frem til 2022.

- Jeg er glad for, at Rigspolitiet har besluttet yderligere at forstærke vores dygtige hundeafdeling på Fyn med en gruppe sprængstofhunde og -førere, og jeg ser frem til at følge arbejdet med vores nye to- og firbenede kollegaer, siger politidirektør i Fyns Politi, Arne Gram i en pressemeddelse.

Kortere køreafstand

Hvis Fyns Politi i dag har brug for en sprængstofhund, skal de tilkaldes fra politikredsen i enten Østjylland eller København. Det kan betyde lang ventetid i akutte situationer, hvor eksempelvis et gerningssted skal afsøges, når køreafstanden er så lang.

- Med den markante tilførsel bliver Fyns Politi i stand til at løse en række nye og vigtige opgaver både på Fyn og i andre dele af landet. Der er for mig ingen tvivl om, at beslutningen er et meget positivt løft i forhold til borgernes tryghed og sikkerhed, siger Arne Gram.

I hundeafdelingen ser man frem til at få nye kollegaer på Fyn.

- Det glæder vi os rigtig meget til. Det betyder, at vi hurtigt kan være tilstede, hvis der er behov for at få afsøgt et gerningssted eller et område for alle former for sprængstoffer, men også efter et afskudt gerningsvåben, afskudte projektiler eller andet, der har den mindste krudtlugt, siger politikommisær i hundeafdelingen Jesper Schmidt-Nielsen.

Vigtigt at stå stille

En sprængstofhund kan ikke anvendes til at søge efter andre former for spor. Til gengæld er den topspecialist, når det kommer til sprængstof, hvor proceduren er meget anderledes. Hvis sprængstofhunden finder noget, er det vigtigt, at den står helt stille grundet eventuel fare for eksplosion.

Hundene anvendes blandt andet ved arrangementer, hvor der skal afsøges for sprængstoffer, ligesom den kan hjælpe til at finde afskudt gerningsvåben, gemte sprængstoffer eller egentlige bomber.

Ligesom det kræver meget af hunden at søge efter sprængstoffet, stiller det store krav til hundeførens fysiske form. Af sikkerhedshensyn skal personen nemlig være iført en meget tung og kraftig beskyttelsesdragt med en særlig hjelm.

Tilførslen af sprængstofhunde til Fyns Politis hundeafdeling sker som et led i regeringens Trygheds- og Sikkerhedspakke.