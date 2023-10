Fyns Politi forlænger lukning af to rockerklubhuse

Fyns Politi forlænger lukningen af to rockerklubhuse i henholdsvis Odense og Nyborg, så opholdsforbuddet gælder frem til torsdag d. 2. november klokken 18.00, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Baggrunden for forlængelsen er, at der fortsat er en verserende konflikt i rocker-bandemiljøet, og at trusselsbilledet er uændret, oplyser politiet.

Det drejer sig om klubhuset tilhørende Hells Angels MC på Langelandvej 24 i Nyborg Kommune og klubhuset tilhørende Hells Angels MC på adressen Petersmindevej 20 i Odense Kommune.

Begge klubhuse blev oprindeligt lukket gældende fra den 25. september 2023 klokken 17.00 og frem til den 6. oktober 2023 klokken 17.00.

Den 6. oktober 2023 blev lukningen forlænget frem til den 19. oktober 2023 klokken 18.00