Fyns Politi forlænger lukningen af to rockerklubhuse

Lukningen af to rockerklubhuse i Odense og Nyborg forlænges, det oplyser Fyns Politi.

Opholdsforbuddet gælder nu frem til den 30. november klokken 18:00.

Baggrunden for forlængelsen er, at der, ifølge politiet, fortsat er en verserende konflikt i rocker-bandemiljøet, og at trusselsbilledet er uændret.



De to klubhuse tilhører Hells Angels MC. Adresserne for de lukkede klubber er Langelandvej 24 i Nyborg og Petersmindevej 20 i Odense.

Begge klubhuse blev oprindeligt lukket gældende fra den 25. september 2023 klokken 17.00.