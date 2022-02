Fyns Politi genindfører visitationszone efter skuddrab på 19-årig

Det er under 14 dage siden, at Fyns Politi ophævede visitationszonen, der dækkede Vollsmose og dele af Odense.

Men efter en 19-årig mand natten til søndag blev skudt og dræbt, mens han sad i en bil ved KFC i krydset mellem Ørbækvej og Nyborgvej i Odense, har Fyns Politi genindført zonen.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Jeg må desværre konstatere, at det igen er blevet nødvendigt at oprette en visitationszone i Vollsmose og Korsløkke. På baggrund af den tragiske hændelse natten til søndag, er det nødvendigt igen at tage visitationszonen i anvendelse. Der er blevet afgivet skud og et menneske er dræbt, siger politidirektør Arne Gram i pressemeddelelsen.