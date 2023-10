Fyns Politi har rykket ud 13 gange i nat

Fyns Politi har måtte rykke ud 13 gange som følge af vejret i nat. Det fortæller vagtchef Milan Seyfabad til TV 2.



Der har dog været tale om mindre hændelser såsom væltede træer og en enkelt trampolin som fløj ud på vejen ved Ringe. Ingen er kommet til skade.

Vagtchefen fortæller yderligere, at Fyns Politi vil igangsætte en operationsstab klokken 7:00, hvor det sammen med de berørte kommuner, beredskabet og brandvæsenet vil lægge en plan for dagen.

Både i forhold til fordeling af ressourcer og for generelt at være på forkant med begivenhederne, da det voldsomme vejr først forventes at blive rigtig slemt natten til lørdag.