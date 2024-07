Fyns Politi kommer med advarsel - pas på dine falske børn

Endnu et svindelnummer har fundet vej til telefonerne rundt om i det fynske og nu advarer Fyns Politi mod at reagere på det.

På Facebook skriver Fyns Politi, at det i øjeblikket ser en markant stigning i antal anmeldelser om sager, hvor kriminelle udgiver sig for at være dit barn med henblik på at lokke penge ud af dig. Svindlerne vil typisk skrive, at de er dit barn, og at de har mistet deres telefon og derfor skriver fra et ukendt nummer.

Beskeden starter ofte med "Hej mor" eller "Hej far" og fortsætter med et ønske om økonomisk hjælp til fx at betale en regning eller overføre penge via netbank eller Mobilepay.