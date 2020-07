Fyns Politi laver kontrol til søs: Det skal du have styr på 

Fyn er omgivet af vand og lange kyststrækninger, og derfor er Fyn og Sydfynske Øhav oplagte steder at sejle omkring.

Læs også Se ruterne her: Alle færgeruter bliver gratis for cyklister og gående i juli

Det er politiets opgave at sikre lov og orden - også på vandet - og Fyns Politi er derfor klar til at foretage kontroller til søs.

- Særligt Lillebælt og Svendborg Sund er smalle farvande, hvor der er meget aktivitet på vandet med både erhvervssejlads og fritidssejlads. Vi er til stede for at undgå, at farlige situationer opstår, siger indsatsleder hos Fyns Politi Henrik Vallø Strauss.

Det skal du have styr på

Kontrollerne i de kystnære farvande indebærer typisk kontrol af speedbådscertifikater, duelighedsbeviser, redningsveste, ansvarsforsikring på motorbåde og ikke mindst hastighed og spiritussejlads.

- Søkontrollerne kan på mange måder sammenlignes med vores almindelige patruljer på land, men det er en meget anderledes måde at møde borgerne på. Borgerne er ikke vant til at se politiet på den måde, og det giver anledning til gode oplevelser for både dem og os, fortæller Henrik Vallø Strauss.

Under kontrollerne tjekker politiet også, om de sejlende er i gang med at indsmugle varer, og der foretages indrejsekontrol, da sejlende kan komme til Fyn fra Tyskland og andre lande.

Promillegrænse på 0,5

Promillegrænserne for spiritussejlads er de samme, som promillegrænserne for spirituskørsel. Man må derfor ikke overstige en promille på 0,5, når man fører et motordrevet fartøj på vandet.

- Der kan være mange maritime love og regler at holde styr på for borgerne, og vi oplever, at der kan være mange tvivlsspørgsmål.

- Det vil altid være en politifaglig vurdering, om det er nødvendigt at hive bødeblokken frem eller ikke, siger Henrik Vallø Strauss.

Sejlads med motorbåd, herunder vandscootere og jetski, fremført med en hastighed på mere end fem knob skal foregå uden for 300 meter zonen. Hertil kommer der særlige regler for hastighed i Svendborg Sund og Fænø Sund.