Fyns Politi har lukket to ulovlige fester i nat

Fyns Politi har natten til søndag været nødsaget til at lukke to fester, der var fortsat til efter klokken 22 og dermed var imod coronarestriktionerne.

Det fortæller vagtchef Ehm Christensen til TV 2 Fyn.

Der er tale om en bryllupsfest med omkring 40 gæster, der blev afholdt på et hotel i det centrale Odense. Første anmeldelse kom 00.26, og 01.40 blev festen lukket af politiet.

Læs også Nye restriktioner sætter bryllupsfest på prøve: - Det er enormt frustrerende

I Rudkøbing kom en patrule forbi et værtshus, hvor der fortsat var aktivitet 01.20.

- Der er stadig kunder i butikken. Det viser sig, at det er ejeren og tre gæster, og de har svært ved at forklare, hvorfor de stadig er på stedet, siger vagtchefen.

Bøde på 10.000 kroner

18. september blev det indført, at private fester ligesom værtshuse, barer og restauranter lukkes senest klokken 22 - medmindre de afholdes i private hjem.

Det er første gang, Fyns Politi har bødeblokken fremme, efter de nye coronarestriktioner trådte i kraft.

Ingen af de to steder havde dog overtrådt forsamlingsforbuddet, der lyder på maksimum 50 personer.

Begge steder kan se frem til en bøde på 10.000 kroner for ikke at have have fulgt reglerne om lukketider. Da der på hotellet også er tale om udskænkning af alkohol uden bevillig, er politiets jurister i øjeblikket i gang med at finde ud af, hvad de to forhold betyder for bødens størrelse.

Mange ringer til politiet

Fyns Politi har i denne tid ekstra patruljer på gaden, men oplever generelt, at fynboerne gerne vil følge retningslinjerne.

- Jeg får mange telefonopkald, hvor folk spørger ind til de nye regler, siger Ehm Christensen.

Læs også Kontrol efterlyses: Borger blev testet 24 gange på 14 dage

Det er udover de dertil oprettede corona-hotlines også politiet, der står for at vejlede borgere i retningslinjerne, der skal forhindre smitte med covid-19.