Fyns Politi med opsang: - Nu skal vi vise ansvarlighed 

Coronavirus har fortsat godt fat på Fyn, hvor incidenstallet i halvdelen af de fynske kommuner er på 20 eller derover.

Det får nu Fyns Politi til at råbe vagt i gevær. For det er et fælles ansvar, at vi får bremset smitten, så vi undgår yderligere restriktioner.

Det siger politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi.

- Vi skal udvise maksimal ansvarlighed og påpasselighed, så vi sammen kan bidrage til, at Fyn ikke bliver ramt af yderligere restriktioner. Smitten i samfundet er lige nu drevet af begivenheder, hvor mange personer er samlet – ikke mindst i nattelivet.

- Derfor er det vigtigt, at vi alle holder afstand, undgår knus og kram og i det hele taget undgår at løbe unødvendige risici, udtaler han i en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

Overtrædelser straffes med bøde

Arne Gram medgiver, at smittetallet i både Faaborg-Midtfyn og Odense igen er faldende, men derfor er der stadig grund til forsigtighed, da smitten fortsat stiger på landsplan.

Derfor vil Fyns Politi heller ikke tøve med at uddele bøder, hvis reglerne bliver brudt.

- Overtrædelser af de gældende restriktioner vil blive mødt med sanktioner. Jeg ville ønske, det ikke var nødvendigt at melde så kontant ud, men jeg ser ikke andre muligheder. Vi vil derfor fortsat være massivt til stede i nattelivet, men vi vil også holde et godt øje med for eksempel forretninger, pladser og parker, siger Arne Gram.

På grund af det høje smittetryk i Odense Kommune er kommunen pålagt restriktioner, der fortsat gælder frem til den 22. september.

Restriktionerne betyder, at forsamlingsforbuddet er sænket til 50 personer. Restauranter, barer og caféer skal lukke ved midnat.