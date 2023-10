Fyns Politi med vigtigt budskab til borgerne

Fredag aften klokken 19.30 lyder status fra vagtchefen hos Fyns Politi, at der vælter træer 'rask væk over det hele', og løse tagsten og skilte flyver rundt.

Heldigvis er for nuværende ingen meldinger om, at personer er ramt af træer eller de flyvende genstande, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist.

Fyns Politi har tidligere fredag opfordret til, at blandt andet borgere i Assens skulle respektere afspærringerne ved marinaen og havneområdet.

- Vi har stadig problemer med, at folk vil ud at se på vejret. Det gælder både i Assens, Faaborg og Svendborg, fortæller Kenneth Taanquist, der understreger, at borgere ikke skal opsøge vandmasserne af nysgerrighed, da det kan være livsfarligt.

Fare er også grunden til, at Fyns Politi nu ikke længere tillader folk at tage ned til deres skibe.

- Det er simpelthen for farligt. Det er mørkt, blæsten er taget til, og det samme er vandstanden, siger Kenneth Taanquist.

Fyns Politi har til aften afvist flere borgere, der ville ud til både i vandet.