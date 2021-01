Fyns Politi roser årvågen borger: Eftersøgt tyv fanget

Fyns Politi roser en borger, der har være medvirkende til, at en tyv er anholdt. Det begyndte med et køb af en mobiltelefon.

- I tirsdags kontaktede en borger fra Midtfyn vores Servicecenter, fordi han var ved at købe en brugt telefon til en pris, der måske var liiige lidt for god, skriver Fyns Politi på Facebook.

Telefonkøberen havde aftalt at mødes med sælgeren på en adresse i en mindre by på Midtfyn. Men han ville lige tjekke med politiet, om det var en god ide.

- Vores medarbejder i Servicecentret mente at kunne genkende både navn og adresse fra tidligere hændelser, og fik dette bekræftet ved et hurtigt tjek. Sælgeren viste sig faktisk at være eftersøgt for berigelse, skriver Fyns Politi videre.

En politipatrulje blev sendt til den adresse, hvor telefonhandlen skulle have foregået. Patruljen fandt sælgeren hjemme og kunne anholde ham.

Udover forsøget på at sælge en stjålet mobiltelefon, kan tyven nu se frem til en række andre sigtelser.

- Han var i besiddelse af to formentlig stjålne telefoner, en foldekniv samt en mindre mængde narkotika, og så bliver han desuden sigtet for både spiritus- og narkokørsel samt kørsel i frakendelsestiden, skriver Fyns Politi.

Den årvågne borger, der kontaktede politiet, undgik selv at blive hæler.

- Tak til borgeren, som henvendte sig om den (lidt for) billige telefon. Vedkommende slap for selv at blive hæler, og så hjalp han os med at fange en bandit, hvilket forhåbentlig også kommer andre borgere til gode, skriver Fyns Politi.