Fyns Politi skruer op for bemandingen nytårsaften: Her er der ekstra fokus på forsamling

Der kommer ekstra uniformer i de fynske gader, når kalenderen viser 31. december. Det er nemlig blevet besluttet at skrue op for bemandingen af betjente nytårsaften.

- Der kommer ekstra betjente på gaden, og de er de steder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der er behov for det, siger kommunikationskonsulent Sunniva Pedersen-Reng fra Fyns Politi.

Og en af de steder, som Fyns Politi har ekstra fokus på i år, er Flakhaven i Odense.

- Vi kigger selvfølgelig ekstra på Flakhaven i Odense. Det er klart, at det er et sted, hvor der plejer at være mange mennesker samlet nytårsaften. Vi kommer til at have ekstra fokus her, siger Sunniva Pedersen-Reng.

Det kommer altså ekstra fokus på Flakhaven, som normalt er et populært sted at affyre nytårskrudtet. Men dog understreger Fyns Politi samtidig, at der generelt set kommer flere betjente i de fynske gader.

Hvis det så ikke bliver efterlevet, så kan det ende ud i en bøde Kommunikationskonsulent, Sunniva Pedersen-Reng, Fyns Politi.

- Vi patruljerer og holder øje alle steder. Og vi tager meget gerne imod anmeldelser fra folk, der oplever, at bestemte steder kan opleves utrygge. Vi kan selvfølgelig ikke være alle steder massivt til stede, men derfor tager vi meget gerne imod anmeldelser fra borgere, som har behov for os, siger Sunniva Pedersen-Reng og fortsætter:

- Hvis man oplever, at en situation opstår, hvor for mange mennesker samles, så skal man søge væk. Og man kan måske endda give os et kald, hvor man fortæller, at der er for mange samlet et bestemt sted.

Bødeblokken er også med nytårsaften

Et stort fokuspunkt for Fyns Politi nytårsaften plejer at være bylivet. Men sådan bliver det ikke i år. Diskoteker, barer og restauranter er nedlukket, og det fjerner bylivet som et umiddelbart fokuspunkt.

Derimod er forsamlingetforbuddet det store brændpunkt i år.

- Nytårsaften bliver anderledes i år, da vi har stor fokus på antallet af mennesker, man må være samlet. Det er et nyt fokusområde for os nytårsaften. Sidste år har det for eksempel handlet meget om bylivet, og der kan man sige i år, at det fokus skal vi ikke have i år, siger Sunniva Pedersen-Reng og forsætter:

- Vi vil gerne have, at det skal være en god aften for alle. Som udgangspunkt starter vi med at vejlede folk. Hvis vi synes, at folk står for tæt og for mange samlet, så beder vi dem om at splitte sig op. Hvis det så ikke bliver efterlevet, så kan det ende ud i en bøde.