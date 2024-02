Fyns Politi tager nyt værktøj i brug - kan det blive gennembruddet i stenkastersag?

Claus Andkjær kan hverken be- eller afkræfte om DNA-metoden endnu har været i spil i netop den sag, men bekræfter, at sagen i øjeblikket efterforskes aktivt.

Det er dog allerede offentligt kendt, at der eksisterer DNA-spor i sagen, og at sporene har bevist, at der er tale om en serieforbryder, der kastede sten fra flere motorvejsbroer i perioden omkring 2016.

Drabssager forældes aldrig

Når Københavns Politi i dag kan fremstille en 53-årig mand i grundlovsforhør, sigtet for et drab, der fandt sted for 34 år siden, er det fordi drabssager aldrig forældes.

- Efterforskningen i uopklarede drabssager lukkes ikke, før de er opklarede. Så får vi nye oplysninger eller nye efterforskningsmetoder, vil man vurdere, om de kan prøves på de her uopklarede sager, fortæller vicepolitiinspektøren.

Slægtsskabssøgning i DNA-databaser er et nyt værktøj i kassen, men Claus Andkjær understreger, at det ikke er et bevis, som kan stå alene.