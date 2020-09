Fyns Politi: Tak, Fyn

Tak, Fyn!

Sådan skriver Fyns Politis vagtchef på Twitter efter første dag med nye corona-restriktioner for bylivet.

Lørdag klokken 12 trådte de nye regler i kraft, og gæster på barer og restauranter skulle iføre sig mundbind, lige så snart de stod op. Samtidig skulle gæsterne sendes hjem og dørene låses senest klokken 22.

- Vores patruljer melder om rigtig godt samarbejde og god dialog med restauratører, erhvervsdrivende og borgere i forbindelse med de nye retningslinjer for Covid-19 på hele øen her til aften, skriver politiet på Twitter.

Helt dødt hele natten

Generelt har det været en god aften på tværs af landet, hvor stort set alle politikredse melder, at folk har accepteret både at bære mundbind og gå hjem klokken 22. Kun i København er der udstedt bøder. Syv har fået en bøde for ophold i forbudszoner.

Flere af kredsene - Midt- og Vestsjælland, Midt- og Vestjylland og Østjylland - har haft sager i forbindelse med musik til ulempe, primært i private hjem, men ikke ud over det sædvanlige, var meldingen efter midnat natten til søndag.

- Vi har ikke konstateret, at festerne er rykket et andet sted hen, da barer og restauranter lukkede. Vi har selvfølgelig haft lidt sager med musik til ulempe i de små hjem, men det er ikke noget atypisk, sagde vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Samme melding bliver gentaget søndag morgen under en ny rundringning hos landets politikredse.

- Vi havde forventet, at folk ville gå videre med festerne i det private. Men der har været helt dødt hele natten, siger vagtchefen ved Fyns Politi søndag morgen.

Den fynske vagtchef slutter på Twitter af med at ønske alle fynboer en god weekend.