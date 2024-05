Hvis du har en festlig fredag forude, så kan du lade dig inspirere af Fyns Politi. Det har nemlig lavet en playliste.

Playlisten er dog ikke bare for sjov. Budskabet er nemlig, at vise respekt for naboer og andre, når der hygges i parker og haver.

Derfor håber politiet at playlisten kan være med til at man hører musikken med omtanke, lyder det i et facebook-opslag.