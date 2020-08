Fyns Politi: - Vi håber, festerne flytter tilbage til nattelivet

Vi følger udviklingen tæt og er til stede der, hvor der er brug for os Arne Gram, politidirektør, Fyns Politi

Med i alt 654 anmeldelser om "musik til ulempe" siden 1. juli er der god grund til, at Fyns Politi i en pressemeddelelse fredag eftermiddag har et håb om, at festerne nu vil flytte tilbage til nattelivet.

Værtshuse og andre serveringssteder kan nemlig i weekenden holde åbent til klokken 02 - vel at mærke, hvis der ikke lukkes nye kunder ind efter klokken 23.00.

Fyns Politi oplyser, at det vil være til stede i nattelivet for at hjælpe serveringsstederne med de nye regler, men politidirektør i Fyns Politi Arne Gram forventer også, at restauratører og gæster fortsat selv tager ansvar.

- Min besked til restauratørerne og de festglade fynboer er klar: "Kom nu - det her kan vi godt klare, og vi klarer det på en forsvarlig og god måde".

- Men vi forventer også, at restauratørerne og gæsterne tager de nye regler alvorligt og følger dem, siger Arne Gram.

Det betyder således, at hvis et serveringssted lukker nye gæster ind efter klokken 23.00, er lukketidspunktet klokken 24.00.

- Det er vigtigt at huske, at reglerne er blevet indført for at understøtte den langsomme og forsvarlige genåbning af samfundet. Vi skal fortsat være forsigtige, og derfor vil vi også holde øje med, om reglerne bliver overholdt. Ellers kan der vanke bøder, siger politidirektør Arne Gram.

Fyns Politi håber, at de nye regler vil føre til færre anmeldelser om musik til ulempe. Som tallene viser, eksploderede antallet af anmeldelser af musikgener på Fyn med 334 anmeldelser i juli i år mod 125 i 2019. Til dato i august i år har der været 320 anmeldelser mod 101 i august 2019.

Arne Gram håber, de nye regler i nattelivet flytter festerne væk fra villakvarterne og tilbage til nattelivet.

- Men vi følger udviklingen tæt og er til stede der, hvor der er brug for os - hvad enten det er i nattelivet eller i villakvartererne, afslutter Arne Gram.