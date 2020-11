Fyns Politi: - Vi har overhovedet ikke mærket, det var J-dag

Første fredag i november har igennem en lang årrække bedre været kendt som J-dag. Den dag, juleøllet rammer gaden sammen med letpåklædte nissepiger.

I år blev øllet dog fejret en smule anderledes end normalt, omend flere barer og værtshuse alligevel markerede den traditionsrige dag.

Det var dog ikke noget, der gav anledning til ekstra travlhed hos Fyns Politi, der normalt sætter flere patruljer på gaden på netop J-dag.

- Vi har overhovedet ikke mærket, at det var J-dag. Det er småting, betjentene har været ude til, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Få anmeldelser om høj musik

De fynske barer og værtshuse lukkede alle klokken 22, og Fyns Politi har derefter kun fået få anmeldelser om musik til gene i private hjem.

- Det har været, hvad man kunne forvente af en helt almindelig fredag. Der er intet, der skiller sig ud, selvom det var J-dag, fortæller vagtchefen.

J-dag har været fejret siden 1990. Normalt frigives julebryggen klokken 20.59, men i år havde flere bryggerier valgt at skrotte dét tidspunkt for at begrænse festerne og i stedet sælge julebryggen hele dagen.