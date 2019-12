Fyns største underskud: Rynkeby måtte bide i det sure æble

Det går op, og det går ned i fynsk erhvervsliv.

Årets største underskud på Fyn er en sær blanding af gamle kendinge og virksomheder, som man undrer sig over er kommet så meget i økonomisk uføre, at de er havnet på TV 2/Fyns meget lidt efterstræbte liste.

Rynkeby Foods tilhører den sidste kategori, men tal er tit taknemmelige, og i Rynkeby er man da godt nok ikke tilfredse med indtjeningen sidste år, men trækker man nedskrivningen på goodwill fra, så havde underskuddet på 386 millioner kroner været et overskud.

Rynkebys goodwill blev nedskrevet med 587 millioner kroner som følge af store investeringer og forventning om fremtidig indtjening til de nye ejere Eckes-Granini.

TV 2/Fyns oversigt bygger på fynske holding- og drifts-selskaber med mere end 30 ansatte og er renset for rene investeringsfirmaer.

Haarslev Group, der fremstiller industrianlæg til produktion af dyrefoder, og som har Fyns næststørste underskud i 2018-regnskabet er kommet ind i en dårlig stime efter masser af økonomisk gode år.

Året i forvejen var underskuddet på 133 millioner kroner.

Munck i rødt

Derimod er det nyt, at landets største asfalt- og entreprenørforretning Munck Gruppen er med i top fem.

En islandsk fusion kostede Nyborg-firmaet dyre lærepenge i 2018, men til gengæld landede koncernen sin hidtil største ordre, da man efter sommerferien i år fik ordre med at udbygge lufthavnen i Nuuk og Ilulissat.

Det er ikke nogen overraskelse, at en af Fyns rigeste mænd Torben Østergaard Nielsen fra Middelfart, fortsat taber penge på sin flåde i Uni-Tankers eller, at Kurt Daell endnu engang kan notere et pænt underskud i Daells Bolighus.

Det er næsten også efter bogen, at Legos Thomas Kirk Kristiansen stadig taber penge på golfbanen Great Northern i Kerteminde.

Derimod kan det overraske, at Niels Thorborg, der ellers topper overskudslisten, også er repræsenteret med to selskaber over de største fynske underskud, nemlig med den nu salgsklare isenkram-kæde Værsgo og Odense Sport & Event.

Løgismose Meyers er slet ikke kommet ud af dødvandet efter fusionen mellem de to kendte kvalitetsbrands og må lide den tort, at Jensens Bøfhus faktisk klarer sig bedre i årets sammenligning.

Et underskud på 32 millioner kroner i den kendte fynske bøfkæde, der har forladt Palle Skov Jensens hænder, placerer dog fortsat bøfkæden i top 20 over de største underskud på Fyn.

Her er fødevarevirksomheden Daloon fra Nyborg også havnet efter, at det ellers lige gik så godt, da man var blevet overtaget af hollandske ejere.

Meget tyder på, at Jensens Bøfhus p.t. allerede er ude af top 20. De nye ejere forventer overskud i regnskabet for 2019.

Sådan har vi gjort Der er foretaget en afgrænset søgning for regnskaber offentliggjort i 2018 på Fyn via analyseredskabet BIQ, der henter sine oplysninger fra CVR-registret. Der er kontrolleret for fejl ved at sammenholde BIQ's oplysninger med de offentliggjorte regnskaber for de omtalte selskaber. Søgningen er foretaget på drifts- og holdingselskaber på Fyn med mere end 30 ansatte

Robot er godt

Det går generelt godt i robotbranchen.

Det fremgår af TV 2/Fyns opgørelse af årets største overskud, at MIR og Universal Robots stiftere er blevet forgyldt, men vækst koster i starten.

Og Onrobot og Effimat er i år havnet på listen over de største underskud.

Det hører dog med til historien, at Onrobot i denne uge fik en kapitalindsprøjtning på 185 millioner kroner, ligesom Effimat ifølge 2018-regnskabet har sikret til kapital til yderligere vækst.