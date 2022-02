Fynsk biskop: Dåbsritualet skal genovervejes i folkekirken

Dåben skal tale ind i tiden

Hvis kommissionen bliver vedtaget, vil en gruppe fagfolk bestående af blandt andre ritualforskere, teologer, præster og biskopper arbejde fire år med at forny og justere sprog og elementer fra selve dåbshandlingen.

- Dåbsritualet er helt centralt i kristendommen. Så selv mindre ændringer i dåbsritualet er ikke noget, som man bare lige gør, siger biskop Tine Lindhardt.

Dåben skal nemlig i større grad "tales ind i tiden og til tiden", lyder det i et referat fra et bispemøde i starten af året via folkekirken.dk. Her tænkes denne arbejdsgruppe nedsat i 2023, lyder forslaget fra biskopperne.

Dåbsritualet, som vi kender i dag, har været brugt siden 1912, og sidst der skete lignende ændringer i folkekirken var i 1992.