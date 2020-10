Fynsk boligmarked er 120 solgte boliger fra rekordår

Sammenlignes hele 2019 med 2020 til dato er det kun to procent der skiller det fynske boligsalg fra at sætte rekord.

I Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og - ikke mindst - Langeland Kommune er omsætningen af boliger allerede nu foran sidste års salgstal.

Langeland er 27 procent foran.

I Svendborg er der solgt tre boliger flere (788 mod 785), mens Nyborg og Odense mangler at sælge ni procent flere boliger i år for at tangere 2019.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal der sælges 21 boliger mere i årets sidste to måneder for at passere 2019, mens der på Ærø skal sælges yderligere otte boliger.

Kilde: Boligsiden