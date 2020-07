Fynsk cykelrytter udtaget til udsat Tour de France

Den fynske cykelrytter Søren Kragh Andersen får mulighed for at gennemføre Tour de France, som han sidste år måtte udgå af sent i løbet.

I en video på Twitter præsenterer cykelholdet Sunweb de otte kørere til årets Tour de France, og danske Søren Kragh Andersen er iblandt.

Den 25-årige allroundrytter fik siddesår i slutningen af sidste års Tour de France og måtte udgå få etaper før målstregen i Paris.

Det får han nu lejlighed til at revanchere i årets udgave af verdens største cykelløb, som grundet coronapandemien er blevet udsat. Det køres fra 29. august til 20. september med start i Nice.

I 2018 kørte Søren Kragh Andersen også løbet, hvor han samlet blev nummer 52.

Fakta Team Sunwebs hold til Tour de France 2020: Søren Kragh Andersen

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Cees Bol

Marc Hirschi

Joris Nieuwenhuis

Nicholas Roche

Jasha Sütterlin Kilde: TV 2 Sport

Læs også Sportsbegivenheder kolliderer: Tour de France-ledelsen vil rykke starten