Fynsk cykelstjerne får kaptajnrolle i første klassikerslag

Den fynske cykelrytter Søren Kragh Andersen får chancen for at jagte et stort resultat, når World Tour-sæsonen genåbner lørdag efter coronapausen med den italienske semiklassiker Strade Bianche.

Marc Reef, træner hos Sunweb, slår fast, at den 25-årige dansker sammen med forrige års vinder, Tiesj Benoot, bliver kaptajner på holdet.

- Vi har en tidligere vinder på startstregen i Tiesj, og med Søren ved hans side har vi to ryttere, som resten af holdet vil forsøge at støtte dybt ind i løbets finale, siger Marc Reef i en pressemeddelelse fra holdet.

Oprindeligt skulle det toscanske løb med start og mål i Siena være kørt 7. marts, men coronapandemien har i år ændret det til et sommerløb.

Det kan få stor indflydelse på løbet, som Jakob Fuglsang (Astana) sidste år sluttede toer i, mener Marc Reef.

- Det bliver en speciel udgave af løbet, da det køres om sommeren. Temperaturerne forventes at blive virkelig høje, og grusstykkerne vil blive fulde af støv, hvilket i sig selv vil få indflydelse på løbet, lyder det fra Marc Reef.

Strade Bianche er kendt for sine svære grusstykker, og Sunweb-træneren ved, hvornår det handler om at sidde rigtigt med de to kaptajner.

- Fra syvende sektion grus vil løbet være i gang, og vi er nødt til at være opmærksomme og tage initiativet, når vi føler at øjeblikket er rigtigt, forklarer han.

Jakob Fuglsang kommer også til løbet som kaptajn hos Astana, mens Kasper Asgreen og Mikkel Honoré nok må indstille sig på roller som hjælperytter hos Quick-Step.

Det belgiske hold stiller med sidste års vinder, Julian Alaphilippe, og den tidligere vinder Zdenek Stybar som de oplagte bud på topplaceringer.

Løbet går over 184 udfordrende kilometer.