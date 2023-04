Fynsk DF'er: Sluk internettet under eksaminer - eller gå tilbage til pen og papir

Chatrobotternes evner og voldsomme fremmarch deler vandene.

Ikke kun blandt tidens store tech-ikoner som Bill Gates og Elon Musk, men også blandt danske politikere og i det danske undervisningssystem.

Nu stiller den fynskvalgte folketingspolitiker Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti, sig op på barrikaderne og vil forbyde alle former for opkobling til internettet i eksamenssituationer.

- Vi skal være sikre på, at eleverne kommer ud af uddannelsessystemet med den viden, de skal have. Vi mener, at den eneste måde at sikre det på, er at slukke for internettet eller lave eksaminer med pen og papir, siger Alex Ahrendtsen til TV 2.

Dansk Folkeparti har stillet et beslutningsforslag om at ændre måden, man afvikler skriftlige eksaminer på.

Og det er især for at undgå snyd ved hjælp af kunstig intelligens (AI) som chatrobotten - eller bare chatbotten - ChatGPT og konkurrenten Bard fra Google.

- Jeg er vild med ChatGPT, og jeg elsker kunstig intelligens. Det er fantastisk og kommer til at ændre livet for mange mennesker, siger Alex Ahrendtsen og tilføjer:

- Men på nogle områder er det ikke godt. Blandt andet på undervisningsområdet.

For nylig stod Tesla-milliardæren Elon Musk og Apple-stifteren Steve Wozniak sammen med over 1.000 andre eksperter frem som underskrivere af et åbent brev.. I brevet advarede de om, at kunstig intelligens kan være til "stor risiko for samfundet".

Underskriverne vil have de gigantiske AI-eksperimenter sat på pause.

- Kraftfulde AI-systemer bør først udvikles, når vi er sikre på, at deres effekter vil være positive, og at risikoen ved dem er til at håndtere, lød det i brevet.

Det fik Microsofts medstifter Bill Gates til at reagere. Han mener ikke, det løser udfordringerne at sætte AI på pause.

- Det, vi skal udpege, er de vanskelige områder, sagde Bill Gates i et interview med nyhedsbureauet Reuters.



Chatbot er i forvejen forbudt

Det er i forvejen snyd at anvende programmer som ChatGPT, Google Translate og Wolfram Alpha under skriftlige eksaminer.

Alligevel viste en undersøgelse lavet af fagbladet Gymnasieskolen i december - kun 14 dage efter lanceringen af ChatGPT -, at hver sjette gymnasieelev havde brugt chatbotten til at formulere tekster, som de brugt i skriftlige afleveringer.

- Det er potentielt den største presbold, der nogensinde har været mod vores uddannelsessystem, lød det i den forbindelse fra formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler.

Tomas Kepler er på linje med Alex Ahrendtsen og mener, at ChatGPT kan udfordre hele uddannelsessystemets fundament, idet man risikerer, at elever og studerende kommer ud i samfundet uden den viden og de færdigheder, deres eksamensbevis ellers giver udtryk for.



På Aalborghus Gymnasium har har man varslet, at det kan blive nødvendigt at genindføre eksaminer med papir og blyant for at undgå snyd, mens man på Danmarks Tekniske Universitet som en nødforanstaltning allerede har indført papir og blyant ved eksaminerne i faget bioressourcer, skriver TV 2.



På Aarhus Universitet er chatrobotten ganske simpelt forbudt til eksamensbrug, men det er en retning, som forperson for Danske Studerendes Fællesråd, Esben Bjørn Salmonsen, ikke er enig i. Han er desuden imod Dansk Folkepartis forslag.

- Det er den forkerte holdning at lukke ned i stedet for at finde ud af, hvordan man bruger den her teknologi på en god måde i eksamenssituationer. Kunstig intelligens er jo en del af samfundet, siger han til TV 2.

Alex Ahrendtsen afviser indvendingerne, og hæfter sig ved, at forslagets modstandere ikke har nogen løsninger selv.

- De kan selv være teknologiforskrækkede. Det er dem, der ikke har forstået, hvad det her går ud på, siger han.

Men skal man ikke lære at arbejde med den nye teknologi i stedet for at forbyde den?

- Jeg tror, at folk har lidt svært ved at forstå, hvor voldsom en forandring, det her er. Det er ikke bare en googlesøgning. Det er kunstig intelligens, siger han.

Undervisning handler ifølge Alex Ahrendtsen om, at man skal lære noget, så man kan besvare spørgsmål til eksamen og blive honoreret derefter.

- Men hvis man bruger ChatGPT, svarer det til, at du har 1.000 professorer til at sidde ved siden af og besvare opgaven for dig. Det er der jo ingen, der ville acceptere. Men fordi det er på internettet, så synes man, det er så moderne og smart. I Danmark har vi så naivt et forhold til it, siger den fynske DF'er til TV 2.

TV 2 har forgæves forsøgt, at få en kommentar fra uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M), der henviser til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S). Det har ikke været muligt på grund af ferie.

Men ministeriet har sendt TV 2 et svar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om reglerne på området. Her understreges det, at ChatGPT og lignende værktøj ikke er tilladt ved hverken folkeskolens prøver eller de gymnasiale prøver.

Dansk Folkepartis beslutningsforslag skal efter planen førstebehandles i Folketinget 9. maj.

ChatGPT er også forbudt til eksaminer på Middelfart Gymnasium, men rektor Betina Axelsen vil ikke afvise, at kunstig intelligens kan blive en del af undervisningen.