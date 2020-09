Fynsk DF'er vender tilbage til folketinget og får nye ordførerposter

Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt bliver partiets nye kulturordfører. Det betyder, at fynskvalgte Alex Ahrendtsen ikke længere vil bestridde tjansen, som han har haft i to folketingsperioder.

Posten som kulturordfører er siden december sidste år blevet passet af Pernille Bendixen.

Hun har vikarieret som folketingsmedlem for den nu tidligere kulturordfører, der har været sygemeldt med stress.

Ahrendtsen er nu klar til at vende tilbage til Folketinget og overtager posten som ordfører for udviklingsbistand fra Dennis Flydtkjær samt bolig- og bygningsordførerskabet fra Mette Hjermind Dencker.

Det er en del af en større rokade, der også får indflydelse på andre ordførerskaber i partiet.

Flydtkjær overtager til gengæld posterne som medie- og idrætsordfører fra Alex Ahrendtsen.

Mette Hjermind Dencker bliver Dansk Folkepartis nye kirkeordfører.

Marie Krarup har hidtil været kirkeordfører for DF, men hun meddelte for nylig, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Det skete, efter at Marie Krarup var kommet i opposition til partiledelsens holdning om at støtte et forbud mod rituel omskæring.

Hun kaldte ved den lejlighed partiets holdning for "et svigt over for de danske jøder og over for familiens frihed til at opdrage sine børn".

Søren Espersen, som også var en del af koordinationsudvalget, bliver forsvarsordfører i stedet for Bent Bøgsted.

Dansk Folkeparti får også ny ligestillingsordfører, eftersom Karina Adsbøl giver posten videre til Liselott Blixt.