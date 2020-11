Fynsk dyrlæge anmeldte minksag til politiet - nu reagerer styrelse

Med en fynbo i spidsen politianmeldte 78 dyrlæger torsdag Fødevarestyrelsen for dyremishandling. Det skete efter en video havde vist, at aflivningen af mink ikke foregik forsvarligt.

Dyrlægernes brev til politiet får nu fået Fødevarestyrelsen til at reagere.

- Det er ikke politianmeldelsen som sådan, der får os til at reagere, men det, at der er noget, der ser ud til ikke at være dyrevelfærdsmæssigt i orden, siger Henning Knudsen, enhedschef i styrelsen.

Vi cirkulerer rundt, men vi kan ikke være alle steder på en gang, så der vil dukke en fejl op i ny og næ Henning Knudsen, enhedschef i Fødevarestyrelsen

- Vi har sagt, at der skal være fuld opmærksomhed på, at det foregår ordentligt, så der skal ekstra overvågning på, at minkene er døde, når de bliver læsset.

Kede af situationen

Ifølge enhedschefen er det ikke styrelsens opfattelse, at videoen repræsenterer det generelle billede af aflivningssituationen.

- Vi er rigtig kede af, at det er sket, og vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå det, siger Henning Knudsen.

Han fortæller, at der er flere dyrlæger fra Fødevarestyrelsen til stede ved aflivningerne, der netop skal kontrollere, at alt foregår efter reglerne.

Læs også Mogens Jensen begraver tanken om at bevare avlsdyr

- Vi cirkulerer rundt, men vi kan ikke være alle steder på en gang, så der vil dukke en fejl op i ny og næ, siger enhedschefen.

Pligt til at reagere

Videoen, der har floreret i medierne i denne uge, viser en forfejlet minkaflivning i Hjørring. Man kan se, hvordan en enkelt mink har overlevet gassen i en aflivningskasse og derfor bliver sendt levende til afbrænding.

På den baggrund tog den fynske dyrlæge Sisse Holm-Thomsen initiativ til at sende brevet til Nordjyllands Politi, hvori hun og 77 andre dyrlæger opfordrer til, at sagen bliver efterforsket.

Læs også Fynsk dyrlæge anmelder Fødevarestyrelsen for dyremishandling

Ifølge dyrlægerne er der flere bekræftede tilfælde, hvor “minkene efter transport til destruktion har været levende, når de er læsset af ved forbrændingen, dette må tolkes som, at der ikke er udvist omhu og samvittighedsfuldhed, og at aflivningen ikke er udført uden at påføre dyrene unødig lidelse”.

- Vi har set videoer, hvor der er klare overtrædelser af dyreværnsloven. Der er dyr, som har haft en horribel aflivning. Det er simpelthen ikke sket hurtigt og smertefrit, sagde dyrlægen til TV 2 Fyn.

Når dyrlægerne reagerer, så er det desuden, fordi de har pligt til det ifølge dyrevelfærdslovens kapitel 13, der handler om særlige opgaver for dyrlæger og politi.