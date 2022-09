Fynsk efterårsvejr med kraftig blæst og byger

Efterårsvejret er sat ind.

Sådan fortæller Jacob Mouritzen fra TV 2 Vejret, der kan konstatere, at der i løbet af natten er faldet en del regn hen over Fyn.

Og det fortsætter den kommende tid, selv om regnvejret har passeret i morgentimerne.

- Vi får klassisk bagsidevejr, hvor der vil være skyer på himlen, der godt kan give lidt regn fra sig, så det kan ikke udelukkes, at der falder en enkelt byge eller to, men overvejende vil det holde tørt, siger Jacob Mouritzen.

Kraftig vind

Med efteråret hører også blæsevejr, og det bliver der rig mulighed for at opleve i denne uge, hvor temperaturen i øvrigt ikke når over 18 grader.

- Vinden er temmelig kraftig: ni-ti meter per sekund. Efterårsblæsten er for alvor sat ind, fastslår Jacob Mouritzen.

- Ser vi på de næste dage, er det ensartet vejr. Det bliver køligt, blæsende og tørvejr, men det kan ikke udelukkes, at der kommer en enkelt regnbyge. Frem mod weekenden lægger vinden sig lidt igen, siger han.