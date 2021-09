Fynsk eks-minister om Bramsen: Ministerens mange usandheder og bortforklaringer smuldrer

Under et interview med TV 2 torsdag fastholdt Trine Bramsen, at der var tale om et tjenestestedsbesøg, da hun både til og fra Ærø var ombord på et af Forsvarets skibe. Hun afviser dog ikke, at selve besøget på øen var en del af partiets kommunalvalgskampagne.



Professor i forvaltningsret Sten Bønsing mener ikke, at den forklaring holder.

- Ministeren kan ikke planlægge et privat møde og herefter opfinde en tur med et marinefartøj til lejligheden. Faktorernes orden er afgørende her, sagde han onsdag til avisen.