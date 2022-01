Fynsk Erhverv: Reformpakke tilfører ikke arbejdskraft nu og her

Hun ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at hente en bred aftale for beløbsgrænsen for at hente arbejdskraft uden for EU.

- Hvis ikke folketinget løfter dets ansvar, når ledigheden er så lav, så bliver vi nødt til at kigge ud over grænserne, siger Jytte Reinholdt.

Folketingssalen skal stemme

Beløbsgrænsen dækker over, hvor meget man som minimum skal tjene for som borger fra et land uden for EU at kunne få arbejdstilladelse i Danmark.

Beløbsgrænsen er nu på 448.000 kroner. Regeringen lægger op til at sænke den til 375.000 kroner i en periode på to år.

Regeringen har dog ikke flertal for den del i aftalen. Dansk Folkeparti siger nej, og derfor håber regeringen, at flere af de borgerlige partier, som ellers står uden for aftalen, vil stemme for forslaget i Folketingssalen.

De Konservative, Venstre, Nye Borgerlige og Liberal Alliance kan ifølge Ritzau "ikke leve" med aftalen, og står derfor også uden for aftalen.

Her siger De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov til Ritzau, at aftalen er uambitiøs og at den ikke bidrager tilstrækkeligt til at løse problemerne med manglende arbejdskraft.

Regeringen hentede således reformen (se faktaboks underneden), der bærer navnet "Danmark kan mere I", hjem med opbakning De Radikale, SF, DF og Kristendemokraterne.