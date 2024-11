Fynsk familiekoncern fordobler overskud: - Kører rigtig godt

Fynske Cervo Gruppen, der er et ejendoms- og projektudviklingsselskab med flere boliger i Odense, nærmer sig en fordobling af overskuddet i det forgangne år, skriver mediet Ejendomswatch.

Mediet skriver, at det fremgår af et endnu ikke offentliggjort regnskab fra 2023/24. Heri fremgår det også, at de negative værdireguleringer efter et par sløje år har været "mere beskedent" end tidligere.

- Vi har haft en rigtig god drift. Vi har en beholdning på omkring en milliard inden for bolig- og erhvervsudlejning, og det kører rigtig godt og sundt, fortæller Henning Borup, medstifter og adm. direktør i Cervo Gruppen, til EjendomsWatch.

Regnskabet viser en balance på 1,2 milliarder kroner med en egenkapital på 557 millioner kroner.