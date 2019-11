Fynsk far om klima: - Det fylder ikke nok

- Det er noget, der fylder, men jeg vil også være ærlig at sige: Det fylder ikke nok.

Sådan har den 38-årige familiefar Troels Mortensen fra Svendborg det, når snakken falder på klima. De er en familie på fire, og der er fart på fra morgen til aften med morgenmad, bad, kørsel til job, indkøb og madlavning.

Og ligesom så mange andre fynske familier, synes han, det kan være svært at forholde sig til, hvad man som enkelt menneske eller familie kan gøre i en travl hverdag.

- Ungerne skal afsted, man skal have lidt hurtig og nem morgenmad, og så kører dagen derfra, siger Troels Mortensen, der til daglig er direktør i basketballklubben Svendborg Rabbits.

Ekspert følger med

Netop for at blive lidt klogere på, hvad man som familie kan justere på, satte TV 2/Fyn projektleder hos Go2Green Niels Christian Nielsen i stævne.

Han tog et kig på familiens daglige rutiner for bagefter at komme med et bud på, hvordan familien Mortensen kan udrydde eventuelle klimasyndere – og generelt gøre hverdagen mere grøn.

Kødsovs og klima

Hverdagen starter for Troels Mortensen med, at han tager bilen og kører børnene i skole og børnehave. Og når de så skal hjem igen, skal der handles.

Sønnerne har en favorit i den klassiske pasta med kødsovs, og derfor røg der denne mandag blandt andet gulerødder, tomatsovs og hakket oksekød i vognen.

Som de fleste efterhånden ved, er oksekød noget af det, der bonner ud på klimakontoen, fortæller projektlederen.

- Oksekød er en af topscorerne, når vi snakker CO2-udledning. Selvfølgelig skal vi have lov til at bruge oksekød ind imellem, men bare man er bevidst om, hvilket aftryk det sætter, siger han.

Tænker på næste generation

Det er ikke altid det klimavenlige og økologiske, der fylder mest, når Troels Mortensen baner sig vej mellem hylderne i den lokale brugs.

- Jeg er nok typen, der også kigger lidt på prisen, så for mig fylder det ikke lige så meget, som det for eksempel gør for min hustru, siger han.

Men selvom bil og oksekød kunne skiftes ud til noget mere klimavenligt, er Troels Mortensen langt fra ligeglad, fortæller han - især på grund af sønnerne.

- Det kommer til at påvirke de generationer, der kommer efter os. Klima er det helt store buzzword i samfundet, så vi tænker også, hvad vi kan gøre af små ting, for at gøre tingene bedre, siger han.

Familien Mortensen har blandt andet energioptimeret huset og sørger for at slukke lyset og elektronik på standby, når de ikke bruger det eller forlader huset.

En kæmpe forskel

Det kan umiddelbart virke som nogle små ting, men der er ikke noget, der er for småt, siger Niels Christian Nielsen.

- Når vi lægger de små ting sammen, gør det en kæmpe forskel. Det er med til at få ændret de små vaner, siger han.

Efter at have fulgt Troels Mortensens dag, har han dog en række bud på nogle mindre justeringer, familien kan lave i dagligdagen, der også tæller op i det samlede regnskab.

Ekspertens gode råd

Her kan du finde Niels Christian Nielsens tips til en grønnere hverdag ved at klikke på billederne:









Sparetips til morgenmad:

•Bryg kun den nødvendige mængde kaffe (- 330 gram CO2 pr. ltr.)

•Brug stoffilterpose frem for engangsfilter

•Put kaffen på thermokande efter brygning

•Spis morgenmad efter madpyramiden

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Sparetips til morgenrutinerne:

•Morgenbarbering – erstat engangsskrabere af plast med kun udskiftelig hoved

•Put kun lidt vand i vaskekummen, frem for at lade det løbe

•Put tandpasta på tandbørsten inden du gør den våd

•Køb eventuelt en tandbørste med bambusskaft

•Brug et tandkrus, når du skal skylle efter tandbørstning

•Gør hår og krop våd med bruseren, og sluk inden du vasker hår, og sæber dig ind

•Skyl til sidst hår og krop på én gang

•Køb en sparebruser. Så bruger du kun 6-12 liter vand i minuttet - halvt så meget som en almindelig bruser

•Den gennemsnitlige pris for koldt vand er ca. 6,9 øre pr. liter og ca. 11,0 øre for varmt vand

•Hvis du tager et bad på 5 minutter, kan du spare 3,85 kr. pr bad, hvilket er 1.405 kr. om året, hvis du skifter til en sparebruser

•Brug evt. et minutur, så du har styr på, hvor lang tid bruseren løber

Foto: Kjersti Hjelmen/Ritzau Scanpix Sparetips til kørevaner

•Stil dig selv spørgsmålet: Er det nødvendig, at jeg tager bilen på arbejde i dag?

•Kunne jeg ikke godt tage cyklen?

•Udfordring: Start med at cykle én dag i ugen, og efter 3 måneder to dage og så videre

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Sparetips til indkøb:

•Lav en indkøbsseddel hjemmefra – gerne for en hel uge

•Medbring altid genbrugsposer/kurv til varerne

•Eventuelt tage cyklen frem for bilen

•Fokuser på årstidens frugt og grønt

•Købe lyst frem for mørkt kød

•Erstatte en del af kødet med grønt

•Købe importerede agurker og tomater i vinterhalvåret, fremfor danske

•Pasta frem for ris, og kartofler frem for pasta

•Kig i kølere eller montre efter de produkter, som er nedsat på grund af datoen

•Hav fokus på de lokalt producerede fødevarer

Foto: Andreas Hagemann Bro/Ritzau Scanpix Sparetips til madlavningen:

•Brug gryder og pander, der passer til den mængde, der skal koges eller steges

•Dæk kun kartoflerne til med den nødvendige mængde vand inden kogning

•Sluk for kogepladen de sidste fem minutter af kogetiden

•Smid ikke madrester ud, men tænk resterne ind i morgendagens madpakke, frokost eller aftensmad

•Put resterne i plastikbøtter eller syltetøjsglas med låg. Når bøtterne er slidt op, så brug udelukkende glas

•Drop husholdningsfilm og stanniol. Brug eventuelt smørrebrødspapir, hvis noget skal pakkes ind

•Hvis du skyller gryder, pander og bestik inden du sætter i opvaskemaskinen, så brug en gryde eller balje, frem for at lade det varme vand løbe

•Husk at fylde opvaskemaskinen helt op inden igangsætning

•Skru ned for temperaturen på opvaskemaskinen, hvis du vasker dagligt

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix





