Fynsk festival-arrangør: - Hele branchen dør som minkbranchen

En detalje, som Bent Frandsen har bidt mærke i.

- Vi er jo blevet lovet, at der skulle åbnes, når alle over 50 år er vaccinerede, og det kan man stadig godt nå til august, selvom man har droppet Johhson & Johnson-vaccinen, siger han videre.

Hos festivalen er man ikke klar til at melde ud, hvad der skal ske med årets arrangement. Der skal reglerne lige ses ordentligt igennem.

- Jeg vil ikke melde noget ud her og nu i vild panik. Nu skal vi sætte os ordentligt ind i, hvad reglerne betyder for os.

Græder og bløder

Frem til 1. august er det kun tilladt at have 2.000 deltagere ved festivalerne. Efter er der lagt op til, at der må være 5.000.

Bent Frandsen er meget modløs, efter de seneste udmeldinger fra politikerne.

- Vi græder, og vi bløder. Vi har stadig ikke set kompensationen for sidste års festival, så vi skal snart til at låne os til penge.

Helt frem til i dag havde man ved Rock Under Broen kæmpet for at få stablet et godt arrangement på benene.