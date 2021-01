Fynsk firma kan opspore britisk variant hurtigt - men der er ét problem

Det er lykkedes den fynske virksomhed Pentabase at fremstille en ny coronatest, der kan spore den britiske mutation af coronavirus langt hurtigere end den nuværende.

- Du får et svar på i dag, om du er positiv, og om det er den normale variant, den britiske eller den sydafrikanske, siger direktør Ulf Bech Christensen fra Pentabase.

Pentabase kan producere omkring 50.000 test om dagen, men der er ikke udsigt til, at myndighederne tager den fynske test i brug.

- Når vi har lavet noget nyt, som kan hjælpe Danmark og danskerne, informerer vi myndighederne. Det gjorde vi i sidste uge, fortæller Ulf Bech Christensen.

- Det har vi ikke hørt noget tilbage på fra nogen endnu, siger han.

Statens Serum Institut: Derfor takker vi nej

Det er ikke første gang, at Ulf Bech Christensen tilbyder sin hjælp og føler sig ignoreret. I foråret blev der først reageret, da han tog direkte fat i sundhedsministeren.

- Myndighederne vil af en eller anden grund ikke i dialog med os, siger Ulf Bech Christensen.

Der er ifølge Statens Serum Institut en god grund til, at man ikke takker ja til den nye test fra Pentabase.

- Lige nu tester vi for tre mutationer, herunder den britiske. Det er ikke så væsentligt for smitteopsporingen, præcis hvilken variant der er tale om, men at man finder de danskere, der er positive, siger Claus Nielsen, der er afdelingschef i Statens Serum Institut.

- Senere kan vi så sekventere resultaterne og finde ud af, om der eventuelt er tale om den britiske variant, fortsætter han.

Direktør: Forfejlet strategi

Begrundelsen køber Ulf Bech Christensen dog ikke.

- Det er vigtigt at give et hurtigt svar til den enkelte også, så derfor er det for mig en forfejlet strategi, siger Ulf Bech Christensen.

Han opfordrer derfor på det kraftigste myndighederne til at gøre brug af hans produkter.

Den britiske mutation er 50-70 procent mere smitsom end andre varianter. Som det er nu, tager det myndighederne mellem 4 og 14 dage at bestemme, om det er den britiske mutation, man er testet positiv for.